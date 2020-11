POL-VDMZ: Falsche Kennzeichen und kein Führerschein

Verkehrsdirektion Mainz

Einen offensichtlich desolaten Kleintransporter haben Beamte der Verkehrsdirektion Wörrstadt am gestrigen Spätnachmittag auf der A61 bei Sprendlingen angehalten. Ein fast neuer TÜV-Stempel auf dem Kennzeichen wollte so gar nicht dazu passen. Die Kontrolle der Fahrgestellnummer ergab, dass der 52-jährige Fahrer einfach die Kennzeichen eines ähnlichen Fahrzeuges angeschraubt hatte. Einen passenden Führerschein für den mitgeführten Anhänger hatte der Mann aus Wöllstein auch nicht. Bei der Begutachtung der Fahrzeugmängel fanden die Beamten zu ihrer Überraschung unter dem Fahrersitz auch noch eine verängstigte Schildköte. Die wollte der 52-Jährige an der Autobahn gefunden haben.

Der Fiat Ducato wurde noch vor Ort stillgelegt und die Schildkröte ins Tierheim gebracht. Den Fahrer erwarten diverse Strafanzeigen.

