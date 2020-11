Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer rast auf Fußgänger (36) zu - Polizei stellt Schlüssel und Führerschein sicher | Zeugen gesucht

BochumBochum (ots)

Er raste auf einen Fußgänger zu und wich im letzten Moment aus: Nach einer Verkehrsunfallflucht in Bochum, bei der ein 36-jähriger Bochumer verletzt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Der 36-jährige Fußgänger kam am Dienstagnachmittag, 3. November, gegen 15 Uhr aus der Bochumer Stadtbücherei und wollte die Hans-Böckler-Straße in Höhe der Hausnummer 14 in Richtung Innenstadt überqueren. Der Fahrer eines schwarzen 3er BMW ließ dort gerade mehrere Passanten über die Fahrbahn. Als der 36-Jährige als letzter hinüberging, ließ der Autofahrer erst den Motor aufheulen und raste dann mit Vollgas auf den Bochumer zu. Im letzten Moment wich er aus, verletzte den Fußgänger jedoch an der Hand und flüchtete daraufhin.

Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ein Brettspiel, das er in der Hand gehalten hatte, ging bei dem Unfall zu Bruch.

Weil sich der Geschädigte das Kennzeichen des Fahrzeugs gemerkt hatte, ermittelte die Polizei wenig später einen dringend tatverdächtigen 29-Jährigen aus Bochum. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten seine Fahrzeugschlüssel und seinen Führerschein sicher.

Es werden noch weitere Zeugen des Vorfalls gesucht. Das Verkehrskommissariat bittet unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um sachdienliche Hinweise.

