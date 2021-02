Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichen gestohlen

Lauterbach - In der Nacht zu Montag (22.02.) hatten es Unbekannte auf die beiden amtlichen Kennzeichen - BB-SK 251 - von einem grauen VW Touran abgesehen. Die Täter stahlen die Kennzeichenschilder von dem Fahrzeug, welches in der Straße "An der Wascherde" abgestellt gewesen war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 25 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell