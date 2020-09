Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Cola in die Pommes gekippt

Kaiserslautern (ots)

Nachdem eine 26-Jährige in der Nacht zum Mittwoch an einem Imbiss in der Altstadt ihre Cola in die Pommes eines Gleichaltrigen schüttete, eskalierte ein Streit zwischen zwei Gruppen. Plötzlich flogen Plastikbecher durch die Luft. Es kam zur Rangelei und ein 33-Jähriger verletzte zwei Personen. Die Beteiligten wurden von der Polizei in der Steinstraße angetroffen. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung auf. Den teilweise alkoholisierten und aggressiven Personen wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ein Platzverweis erteilt. Weil die 26-Jährige und ein 34-Jähriger der Anordnung nicht nachkamen, wurden sie in Gewahrsam genommen. Während der Maßnahme beleidigten die Festgenommenen die Einsatzkräfte. Sie erwartet nun auch eine Strafanzeige. |erf

