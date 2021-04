Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Horhausen (Westerwald) (ots)

Am Samstag, 03.04.2021 kam es gegen 19:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Horhausen (Westerwald) zu einer Sachbeschädigung an PKW. Mehrere Jugendliche wurden durch eine Zeugin dabei beobachtet, wie sie gegen Außenspiegel mehrerer geparkter PKW traten. Nachdem die Jugendlichen durch die Zeugin angesprochen wurden, wurde auch ihr PKW beschädigt. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen unerkannt.

Zeugen, insbesondere mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

