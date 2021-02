Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Gartenhaus - Polizei nimmt drei Jugendliche fest - Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim (ots)

Passanten beobachteten am Montag gegen 11:30 Uhr drei unbekannte Personen, die über den Zaun in die Schrebergartenanlage in der Breisacher Straße kletterten und sich unberechtigt Zutritt zu einem Gartenhaus verschafften. Er verständigte unverzüglich die Polizei. Nachdem die augenscheinlich Jugendlichen ihr Entdecken bemerkten, flohen sie in Richtung Pforzheimer Straße. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwägen nach den jungen Einbrechern und nahm diese im Schramberger Winkel fest. Nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen wurden die 14-Jährigen im Polizeirevier in die Obhut ihrer verständigten Eltern übergeben. Über das mögliche Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 06203/9305-0 zu melden.

