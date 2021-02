Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge - eine Person verletzt - Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Werderstraße kam es am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die Straße war vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die 51-jährige Fahrerin eines Renaults und der 80-jährige Fahrer eines Mercedes Benz waren augenscheinlich jeweils gleichzeitig einem Hindernis auf der Fahrbahn ausgewichen und kollidierten miteinander. Eine Person wurde leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden noch am Unfallort notärztlich versorgt und anschließend vorsorglich mit Rettungswagen in nahegelegenen Kliniken gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben könne, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

