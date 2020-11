Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstandshandlungen in Rastatt und Kehl

Rastatt/Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, kam es gestern bei Kontrollen in Rastatt und Kehl zu Widerstandshandlungen.

Im Bahnhof Rastatt verhielt sich ein 21-jähriger Deutscher, der sich nicht ausweisen konnte, unkooperativ. Noch während der Kontrolle durch die Beamten ignorierte er sämtliche Weisungen, begab sich in einen Zug und klammerte sich an einer Stange fest. Als die Beamten sich näherten, trat er um sich. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray war es möglich, die Umklammerung zu lösen und den Mann zur Feststellung seiner Identität zum Dienstfahrzeug zu verbringen. Hierbei ließ er sich mehrfach zu Boden fallen und musste teilweise getragen werden. Den bereits polizeibekannten Mann erwartet nun eine Anzeige.

Auch bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl kam es zu Widerstandshandlungen. Ein 19-jähriger georgischer Staatsangehöriger, der sich ebenfalls nicht ausweisen konnte, begab sich während der Kontrolle unvermittelt in die Tram D und klammerte sich an einer Sitzgruppe fest. Nur unter erheblicher Kraftanstrengung war es den Beamten möglich, den Mann aus der Bahn zu holen und ihn zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle zu verbringen. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde bei ihm ein Messer aufgefunden, welches er griffbereit in seiner Jackentasche hatte. Recherchen ergaben, dass er seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Frankreich hat, dort aber aktuell über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfügt. Er musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück ins Nachbarland und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland. Auch er erhält eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und muss sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.

Bundespolizeiinspektion Offenburg

