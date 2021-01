Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210115.3 Glückstadt: Biker stürzt alleinbeteiligt

Glückstadt (ots)

Am Freitagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall in Glückstadt gekommen. Der Fahrer eines Kleinkraftrades stürzte alleinbeteiligt und zog sich leichte Verletzungen zu.

Um 06.05 Uhr befuhr der 57-jährige Biker aus Glückstadt mit seinem Kleinkraftrad die Straße Am Fleth und beabsichtigte seine Fahrt in die Stadtstraße fortzusetzen. Er stürzte jedoch alleinbeteiligt beim Abbremsen im Kreisverkehr (Am Fleth/Am Rethövel/Stadtstraße/Christian-IV-Straße). Der 57-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

An dem Fahrzeug wurden keine sichtbaren Schäden festgestellt.

Maike Pickert

