Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Versuchter Einbruch in Computerladen

Pasewalk (ots)

In der vergangenen Nacht (19. März 2021) haben unbekannte Täter versucht, um 00.55 Uhr die Schaufensterscheibe eines IT-Geschäfts in der Ueckerstraße in Pasewalk mit Hilfe eines Steins einzuwerfen. Das Fenster ist dadurch nicht komplett zu Bruch gegangen, es entstand jedoch ein Sachschaden von 500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst wurde zur Tatortarbeit hinzugezogen, um Spuren zu sichern. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Wer auffällige Beobachtungen im Bereich der Ueckerstraße insbesondere zur genannten Tatzeit gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pasewalk unter 03973 220-224, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell