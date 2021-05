Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden bei Vorfahrtsunfall (02.05.2021)

Trossingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Sonntag gegen 21 Uhr auf der Brühlstraße. Eine 45-jährige Audi-Fahrerin übersah an der Kreuzung zur Eberhardstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 20-jährigen Audi A 4-Fahrers. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Audi in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell