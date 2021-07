Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede: Verkehrsunfallflucht; Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

Am 01.07.2021, in der Zeit von 19.40 - 20.00 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in Westerstede zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Ein/Ausparken beschädigt ein(e) Fahrzeugführer(in) mit einem Fahrzeug den auf dem Parkplatz abgestellten grauen PKW Daimler Benz. Am PKW Daimler Benz wird eine am hinteren rechten Kotflügel angebrachte Zierleiste abgerissen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernt sich der/die Verursacher(in) unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum/zur Unfallverursacher(in) oder zum entsprechenden Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Westerstede (04488-8330) entgegen.

