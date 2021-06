Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Butzbach: Kiloweise Rauschgift - mutmaßliche Drogendealer in U-Haft

Friedberg (ots)

Butzbach: Kiloweise Rauschgift - mutmaßliche Drogendealer in U-Haft

Die Wetterauer Kriminalpolizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstagabend letzter Woche (1.6.21) im Butzbacher Ortsteil Hoch-Weisel neben mehreren Kilogramm Rauschgift und verschreibungspflichtigen Medikamenten auch Schusswaffen sichergestellt.

Im Rahmen der Maßnahmen waren zwei 58 und 25 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen worden. Diese stehen in dringendem Verdacht, illegal mit den Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Unter anderem hatten die Ermittler dort neben diversen Arzneimitteln, Haschisch und psychoaktiven Pilzen auch etwa 1.700 Gramm Marihuana, knapp 700 Gramm Amphetamin und drei Schreckschusspistolen aufgefunden.

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte die Vorführung vor dem zuständigen Amtsgericht in Friedberg am vergangenen Mittwoch (2.6.21). Die beiden Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell