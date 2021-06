Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Abschlussmeldung zu Auseinandersetzung in Büdingen - junger Mann mit Schussverletzung

Friedberg (ots)

Zwischen mehreren jungen Männern kam es am Freitag (04.06.) gegen 22.30 Uhr am Schulgelände eines Gymnasiums in der Wilhelm-Lückert-Straße zu einer Auseinandersetzung. In deren Verlauf kam es zur Abgabe von Schüssen. Ein 22-Jähriger aus Büdingen erlitt eine Schussverletzung am Oberschenkel und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei bis Samstagvormittag insgesamt fünf Tatverdächtige festnehmen. Dabei kam es auch zum Einsatz von Spezialkräften und eines Hubschraubers. Die festgenommenen Männer im Alter von 22 - 28 Jahre kommen aus Büdingen und Altenstadt. Sie sind bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten und der Polizei keine Unbekannten. Die Hintergründe der Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Gegen den Hauptbeschuldigten, einen 26-jährigen Deutschen, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen. Er ging in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen die Verletzung des in Deutschland geborenen 22-jährigen Büdingers verursacht zu haben. Die anderen vier Festgenommenen wurden am Samstag (05.06.) in den Nachmittagsstunden mangels Haftgrund entlassen.

Corina Weisbrod

