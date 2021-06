Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Auseinandersetzung in Büdingen - junger Mann mit Schussverletzung

Friedberg (ots)

Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 05.06.2021

Büdingen: Am Freitag (04.06.) kam es nahe des Schulgeländes in der Wilhelm-Lückert-Straße zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen, in deren Verlauf auch ein Schuss abgegeben wurde. Gegen 22.30 Uhr erlitt ein 22-jähriger Büdinger im Rahmen der Auseinandersetzung eine Schussverletzung, die offenbar nicht lebensbedrohlich war. Ihn verbrachten Rettungskräfte ins Krankenhaus.

Im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei fünf Tatverdächtige fest. Die Ermittlungen über die Hintergründe der Tat laufen.

Corina Weisbrod

