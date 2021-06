Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: PKW überschlägt sich + Schaden an Kneipp-Becken - Polizei bittet Spaziergänger, sich zu melden + BMW-Kennzeichen gestohlen + Heizungsrohre mitgenommen + Ford-Schilder entwendet

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 01.06.2021

+++

A45: PKW überschlägt sich zwischen Wölfersheim und Florstadt

Am Dienstagmorgen hat sich auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Florstadt ein Skoda überschlagen. Den Fahrer brachten Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus. Gegen 8 Uhr war der graue Octavia unterwegs in Richtung Hanau gewesen und hatte in Höhe des Rastplatzes Hohe Berg aus noch unklaren Gründen die Kontrolle verloren. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich in der Böschung liegen. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt.

+++

Büdingen: Schaden an Kneipp-Becken - Polizei bittet Spaziergänger, sich zu melden

Offenbar mittels Steinen ist am vergangenen Wochenende ein Geländer des Kneipp-Beckens in der Straße "Hinter der Meisterei" nicht unerheblich beschädigt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war einem Spazieren gehenden Pärchen am Samstagabend (29.5.21) vom anderen Ufer des Seemenbaches aus eine Gruppe von 4 bis 6 Jugendlichen oder jungen Erwachsenen aufgefallen, die von einer dortigen Brücke mit Sandsteinen geworden hatten, worüber sich der Fußgänger lautstark empörte. Die Spazierenden kommen als wichtige Zeugen in Betracht, jedoch sind deren Personalien derzeit nicht bekannt. Die Ermittler der Büdinger Polizei bitten die beiden darum, sich telefonisch unter 06042/96480 zu melden.

+++

Wölfersheim: BMW-Kennzeichen gestohlen

Am späten Samstagabend waren Kennzeichendiebe am Wölfersheimer See zugange und entwendeten zwischen 22 Uhr und 0 Uhr beide Nummernschilder eines auf dem dortigen Parkplatz abgestellten 1er BMW mit Friedberger Kennung. Hinweise auf den oder die Langfinger erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Niddatal: Heizungsrohre mitgenommen

Mehrere Dutzend Heizungsrohre sind am Montagabend zwischen 20 Uhr und 21 Uhr in Ilbenstadt gestohlen worden. Das Altmetall im Wert von mehreren Hundert Euro lag auf einem Grundstück in der Straße "Am Krautgarten". Zum Abtransport muss ein Fahrzeug genutzt worden sein. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

+++

Florstadt: Ford-Schilder entwendet

Beide Kennzeichen ("FB-Kennung") eines silberfarbenen Ford haben Unbekannte zwischen Montagabend (19 Uhr) und Dienstagmorgen (8 Uhr) in der Stadener Parkstraße abmontiert. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell