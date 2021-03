Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Serie von Sachbeschädigungen, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Im Bereich der Stegerwaldstraße/Flögemannsesch sind am späten Samstagabend (27.03.21) mehrere Autos beschädigt worden. An der Kreuzstiege wurde der linke Außenspiegel an einem grauen VW Golf abgetreten. Bei einem roten Opel Corsa rissen Unbekannte die Abdeckung eines Außenspiegels ab. Am Flögemannsesch wurde ungefähr zur selben Zeit das Kennzeichen von einem grauen Hyundai Kona abgerissen. An der Stegerwaldstraße parkte am Samstagabend ein grauer Opel Astra in einer Parkbucht. Unbekannte traten hier offenbar den Außenspiegel der Beifahrerseite ab. An der Straße Kohlstrunk gab es ebenfalls eine Sachbeschädigung an einem Auto. Dort war von einem gelben Opel Adam ein Außenspiegel abgetreten worden. Zeugen waren gegen 23.30 Uhr durch Geräusche auf der Straße aufmerksam geworden. Beschrieben wurden diese als dumpfe Schlaggeräusche. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und lief dann auf die Straße. Dort entdeckte er Beschädigungen an einem Auto. In einiger Entfernung sah er eine größere Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich in Richtung Tiggelsee entfernten. Auch ein anderer Zeuge sah die Gruppe durch die Straßen ziehen. Die Personen fielen unter anderem durch laute Rufe auf. Den Angaben zufolge handelte es sich um fünf bis zehn Personen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren. Die Steinfurter Polizei sucht nun nach Tatzeugen, die zu den Zeitpunkten etwas Auffälliges beobachtet haben, und die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise bitte an Telefon 02551/154115.

