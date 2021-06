Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Bösensell, L550, Kleintransporter brannte aus

Coesfeld (ots)

Am 05.06.2021 befuhr ein Fahrer eines Kleintransporters die BAB 43, als er eine Rauchentwicklung im Fahrzeug wahrnahm. Als der Fahrer die BAB43 an der Anschlussstelle Senden verließ und in Richtung Bösensell abbog, bemerkte er offene Flammen, welche aus dem Motorraum schlugen. Nach dem Verlassen des Fahrzeuges geriet das Lieferfahrzeug in Brand und brannte komplett aus. Die Feuerwehr Senden löschte den Brand. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. An dem Lieferfahrzeug, sowie der transportierten Ware (Paketware) entstand Totalschaden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 40.000,-EUR. Aufgrund des Einsatzes von Löschschaum und auslaufenden Betriebsstoffen wurde die untere Wasserschutzbehörde benachrichtigt und erschien vor Ort. Die L550 war während der Lösch- und anschließenden Räumungsmaßnahmen, zwischen Senden-Bösensell und der BAB43, gesperrt. Es kam zu leichteren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell