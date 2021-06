Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen-Südkirchen, Holtweg, Diebstahl aus mehreren Pkw

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 04.06.2021, 20:00 Uhr, bis zum 05.06.2021, 08:30 Uhr, wurden drei Pkw auf der Straße Holtweg in Südkirchen durchwühlt. Aus einem Pkw wurden 15,-EUR Bargeld und aus einem weiteren Pkw eine E-Zigarette entwendet. An den Fahrzeugen, welche alle in Höhe Holtweg 7 abgestellt wurden, entstand kein offensichtlicher Schaden. Bei den betreffenden Fahrzeugen handelt es sich um einen Ford Fiesta, einen VW Touran und einen Toyota Corolla. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell