Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen-Südkirchen, Cappenberger Straße 21, Automatenaufbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte/r Täter brach/en in der Nacht zum 05.06.2021 zwei Automaten der Waschstraße an der Cappenberger Straße 21 in Südkirchen auf. Aus den Automaten wurde der gesamte Inhalt entwendet. An den Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

