Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: VU-Flucht durch unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Nahestraße

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am Freitag den 06.11.2020 wurde in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00 Uhr in der Nahestraße von Oberstein ein am Straßenrand geparkter grauer Audi A4 beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer wendete wohl in einer Firmeneinfahrt und beschädigte hierbei das unmittelbar neben der Einfahrt geparkte Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Tel.: 06781/5610

piidar-oberstein.presse@polizei.rlp.de



