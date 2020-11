Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus im Bürgerhaus Reinsfeld

HermeskeilHermeskeil (ots)

In der Nacht vom 06.11.2020 auf den 07.11.2020 kam es am Bürgerhaus in Reinsfeld zu einem Fall von Vandalismus. Der oder die Täter traten ein Fenster im Erdgeschoss ein und gelangten so ins Gebäude. Dort kam es zu Sachbeschädigungen in der Toilettenanlage. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel.: 06503-91510 entgegen.

