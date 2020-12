Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Achmer: Schuppen und Garage brannten

BramscheBramsche (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am Mittwochmorgen zu einem Brand in die Grenzstraße in Achmer ausrücken. Anwohner hatten gegen 06.15 Uhr bemerkt, dass aus einem als Werkstatt genutzen Schuppen eines Privatgrundstückes Flammen schlugen. Die etwa 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren schnell vor Ort und löschten den Brand in der Werkstatt sowie das Feuer, das auf die Garage eines benachbarten Grundstückes übergegriffen hatte. Letzendlich brannte der Werkraum aus, und an der Garage entstand Sachschaden. Die zu den Grundstücken gehörenden Wohnhäuser blieben vom Feuer verschont, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

