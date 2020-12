Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Pedelec in Vehrte gestohlen

BelmBelm (ots)

In der Straße "An der Egge", zwischen der Venner Straße und der Vehrter Bergstraße, begaben sich Unbekannte in der Zeit von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 12.30 Uhr, in den Garten eines Einfamilienhauses. Von der Terrasse stahlen sie ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Green's, Modell Bromley, und flüchteten unerkannt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein weißes 28-Zoll-Rad. Am Gepäckträger des Pedelecs befanden sich zwei weiße Fahrradtaschen und ein Fahrradkorb. Die Polizei in Belm bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Rades geben können, sich unter der Telefonnummer 05406/898630 zu melden.

