Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Polizei ermittelt Verkehrsunfallflüchtigen nach Plankenschaden auf A 29++

Oldenburg (ots)

Am frühen Morgen des 30.06.2021 wurde der Autobahnpolizei Oldenburg durch die Autobahnmeisterei Varel ein frischer Schaden in Höhe von mindestens 1.250 EUR an den Außenschutzplanken der A 29 Richtung Wilhelmshaven gemeldet. Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Lkw war in derselben Nacht hinter der Anschlussstelle Varel-Bockhorn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf einer Länge von 40 Metern in zehn Außenschutzplanken geprallt. Hierbei wurde erheblich viel Berme aufgewühlt und auf den gesamten Standstreifen geschleudert. Der Fahrer entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren.

Die Polizeibeamten konnten vor Ort Lackabrieb des verursachenden Fahrzeuges sichern und begaben sich zu ersten Ermittlungen in den Jade-Weser-Port, wo der verursachende Auflieger mit Schiffscontainer auf einem Parkplatz stehend aufgefunden werden konnte. Er wies eindeutig übereinstimmende Beschädigungen auf. Weitere Ermittlungen führten die Beamten kurzerhand zu der verantwortlichen Firma, der verursachenden Sattelzugmaschine und dem erst 21jährigen Fahrzeugführer, der mit der Situation Stunden später noch völlig überfordert schien. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, da er nicht am Unfallort verblieben war und auch die Polizei nicht gerufen hatte. Dieses Verhalten könnte ihn nun im weiteren Verfahren seinen Führerschein kosten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell