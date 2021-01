Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Oberried: Exhibitionist in Oberried vorläufig festgenommen

FreiburgFreiburg (ots)

Am 01.01.2021 soll ein 22-jähriger Mann im Keller eines Anwesens in der Hauptstraße in Oberried exhibitionistische Handlungen gegenüber einer Frau vollzogen haben.

Laut Aussage der Geschädigten kam sie gegen 13:30 Uhr in den Keller des Hauses und traf auf den Tatverdächtigen, der mit heruntergelassener Hose vor ihr stand.

Der Tatverdächtige wurde vor Ort vorläufig festgenommen.

Es besteht außerdem der Verdacht, dass der Tatverdächtige mit gambischer Staatsangehörigkeit in den vorherigen Tagen in Freiburg, sowie in Oberried weitere Frauen angesprochen und belästigt haben soll.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) zu melden.

