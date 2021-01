POL-GE: 17-Jähriger flüchtet mit frisiertem Mofa - jetzt geht er erstmal zu Fuß

Polizei Gelsenkirchen

Am letzten Samstag, 9. Januar 2021, fiel Beamten gegen 17.30 Uhr im Rahmen der Streife auf der Feldhauser Straße in Scholven ein Kleinkraftrad auf, das augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Als die Beamten ihr Zivilfahrzeug wendeten, um den Fahrer zu kontrollieren, erhöhte der seine Geschwindigkeit weiter und versuchte, vor den Beamten unter anderem über einen Fußweg zu flüchten. Zwischenzeitlich fuhr das als Mofa zugelassene Zweirad dabei deutlich schneller als 50 km/h. Zudem versuchte der Fahrer das Kennzeichen des Mofas hochzuklappen, um ein Ablesen zu verhindern. Auf dem Niederscholvener Weg gelang es den Beamten schließlich, den 17-jährigen Gelsenkirchener zu stoppen. Er gab an, über eine Prüfbescheinigung zum Begleiteten Fahren zu verfügen und das Kleinkraftrad frisiert zu haben. Die Beamten stellten die Fahrerlaubnis und das Fahrzeug sicher. Der junge Mann muss bis zu einer richterlichen Entscheidung nun zu Fuß gehen. Nach Abschluss der Maßnahmen übergaben die Beamten den Jugendlichen an seinen Vater.

