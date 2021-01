Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter Radfahrer bei Verkehrsunfall in Bismarck - Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 10. Januar 2021, ist ein 17-jähriger Fahrradfahrer angefahren und verletzt worden. Der Teenager fuhr mit seinem Fahrrad um 00.30 Uhr auf der Magdalenenstraße, als ein dunkles Coupé aus einer Parkbucht ausscherte und den Radler touchierte. Der stürzte und verletzte sich leicht. Der dunkle Wagen setzte seine Fahrt fort und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer des dunklen Coupés sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder der Person am Steuer an die Polizei bitte unter den Rufnummern 0209 365 6230 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365 2160 (Leitstelle).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell