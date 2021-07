Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Firmengebäude an der Ekernstraße +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum heutigen Freitag in ein Firmengebäude an der Ekernstraße ein und entwendeten Diebesgut in einem Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro.

In der Zeit zwischen 20.15 und 5.50 Uhr hebelten die Täter gewaltsam die Eingangstür zum Gebäude auf und konnten so einen Lagerraum im Erdgeschoss betreten. Mit hochwertigen Geräten und Instrumenten flüchteten die Diebe nach der Tat in unbekannte Richtung. Der Zentrale Kriminaldienst der Oldenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Einbruchs, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (7933)

