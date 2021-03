Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (399) Sachbeschädigung durch politisch motiviertes Graffiti - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Im Lauf der letzten Tage (20.03.2021 bis 23.03.2021) beschmierte ein Unbekannter eine Wand im Nürnberger Stadtteil Bärenschanze mit einem mutmaßlich politisch motivierten Graffiti. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Ein Zeuge stellte am 23.03.2021 gegen 10:30 Uhr das mehrfarbige Graffiti an einer Wand in der Nürnberger Austraße fest. Bei der Anzeigenerstattung gab er gegenüber der Polizei an, dass die Schmiererei am Samstag sicher noch nicht an der Wand zu sehen war. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die den unbekannten Täter in der Austraße auf Höhe der Nützelstraße beim Anbringen des Graffitis beobachtet haben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Stefan Bauer/n

