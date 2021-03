Polizei Hamburg

POL-HH: 210303-3. Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.03.2021, 06:40 Uhr; Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Tieloh/ Hellbrookstraße

Heute Morgen haben zwei unbekannte Täter eine Frau überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ die Geschädigte ihre Wohnung und begab sich zu ihrem in der Nähe geparkten Auto. Hier kamen ihr zwei unbekannte Männer entgegen und sprachen sie unter einem Vorwand an. Anschließend ergriff einer der Täter den Arm der 54-Jährigen und forderte Geld. Nachdem die Täter Bargeld und einen hochwertigen Fingerring erbeutet hatten, flüchtenden sie in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte begab sich unmittelbar zum Polizeikommissariat (PK) 31 und zeigte den Überfall an. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit sieben Streifenwagen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 20-25 Jahre - etwa 175 cm bis 180 cm - südländische Erscheinung - dunkle Kleidung - weißer Mund-Nasen-Schutz

Das für die Region Nord zuständige Raubdezernat (LKA 144) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell