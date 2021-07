POL-OL: ++Küchenbrand++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am Freitag gegen 14.45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Küchenbrand in der Helgolandstraße in Oldenburg gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatten die beiden 83 und 88 Jahre alten Bewohner des Haus bereits verlassen. Sie wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste ein Teil der Weißenmoorstraße für circa 60 Minuten gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

