POL-OL: +++ Autoaufbrüche im Stadtgebiet +++

Die Oldenburger Polizei musste am Montag zu drei Autoaufbrüchen ausrücken, die im Laufe des Tages im Stadtgebiet verübt worden sind:

Der erste Fall wurde aus der Ammerländer Heerstraße gemeldet. In der Zeit zwischen 12 und 14.40 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe in der Fahrertür eines VW Transporters ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Der Transporter war auf einem Parkplatz der Universität Oldenburg abgestellt. (782295)

In der Zeit zwischen 13.30 und 15.15 Uhr kam es an der Memeler Straße zu einem weiteren Autoaufbruch. Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten die Diebe in den Innenraum eines Skoda Fabia und entwendeten eine Handtasche mit Bargeld, Dokumenten und einem Tablet. (782682)

Schließlich wurde aus der Klävemannstraße der Einbruch in einen VW Passat gemeldet. Zwischen 17.40 und 18.10 Uhr schlugen Unbekannte mit einem Stein die Scheibe in der Beifahrertür ein. Die Täter ließen unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten sowie ein Smartphone mitgehen. (783137)

Die Diebe konnten in allen drei Fällen unerkannt flüchten. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei jeweils unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

