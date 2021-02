Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Kurz nicht aufgepasst...

Hassloch (ots)

...und einen Schaden von ca. 8.000,- EUR verursacht, hat eine junge Frau aus Neustadt am Mittwochnachmittag (24. Februar 2021, 14:45 Uhr) in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße. In Richtung Westrandstraße war die 26-Jährige unterwegs, als sie mit ihrem VW Touran zu weit nach rechts geriet, mit einem parkenden Polo kollidierte und diesen auf deinen BMW schob. Touran und Polo waren nicht mehr fahrbereit, für sie kam ein Abschleppdienst. Verletzte waren nicht zu beklagen.

