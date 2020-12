Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: "Gassi gehen" endet in Verfolgungsjagd - #polsiwi

Wilnsdorf-NiederdielfenWilnsdorf-Niederdielfen (ots)

Am Dienstagabend (29.12.2020) ist eine Polizeistreife in Niederdielfen auf ein Auto aufmerksam geworden, von dessen Halter bekannt war, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nachdem die Beamten Anhaltezeichen gaben, beschleunigte der Wagen und flüchtete über ein Wohngebiet in einen angrenzenden Wald. Dort stoppte er sein Fahrzeug und floh zu Fuß. Die Ordnungshüter erkannten den Wegrennenden als den Fahrzeughalter. Der 27-jährige verlor bei seiner hastigen Flucht mehrere Gegenstände, unter anderem eine Geldkarte, die auf eine Frau ausgestellt war. In dem zurückgelassenen Wagen entdecken die Polizisten einen Hund, den nach einigen polizeilichen Ermittlungen eine Bekannte des Halters wohlbehalten in Obhut nahm. Kurze Zeit später erschien der offenbar vom schlechten Gewissen geplagte 27-Jährige an der Polizeiwache in Wilnsdorf. Bei den weiteren Überprüfungen des Mannes ergab sich der Verdacht des Drogenkonsums, weshalb ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der 27-Jährige gab an, dass er eigentlich nur mit dem Hund rausfahren wollte, um mit ihm Gassi zu gehen. Aufgrund der aufmerksamen Beamten kam dies anders, den Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell