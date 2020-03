Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in mehrere Garagen

Meuspath (ots)

Am Wochenende kam es in der Nacht zum Sonntag (01.03.2020) im Gewerbegebiet Meuspath zu einem Einbruch in einen Garagenkomlex. Bislang unbekannte Täter öffneten hierbei mehrere Garagen. Die Täter dürften es auf einen hochwertigen Sportwagen abgesehen haben. Es wurde nichts entwendet, jedoch zwei Fahrzeuge massiv beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Adenau (Tel. 02691/9250) oder die Kriminalinspektion Mayen (Tel. 02651/8010).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell