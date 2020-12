Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Tabakladen - Zeugen gesucht -#polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Am Dienstagabend (30.12.2020) gegen 21:40 Uhr sind unbekannte Täter in einen Tabakladen in der Siegener Innenstadt (Berliner Straße/Kirchweg) eingebrochen. Der oder die Einbrecher schlugen ein Schaufenster ein und entwendeten Tabakwaren aus der Auslage. Trotz der nach wenigen Minuten eintreffenden Polizei gelang den Unbekannten die Flucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

