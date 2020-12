Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Tankstelle scheiterte - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Siegen-BirlenbachSiegen-Birlenbach (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Heiligabend (16:00 Uhr) und dem Morgen des 1. Weihnachtstages (08:30 Uhr) in der Birlenbacher Straße in eine dortige Tankstelle einzubrechen. Hierzu benutzten der oder die Täter einen in der Nähe herausgehobenen Gullydeckel, um mit diesem die Scheibe des Tankstellenhäuschens einzuwerfen. Das Glas hielt jedoch stand und der bzw. die Unbekannten flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

