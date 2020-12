Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ergänzung zu unserer PM: Polizei stoppt Leichenwagen - Fahrer alkoholisiert - #polsiwi

Wilnsdorf-WilgersdorfWilnsdorf-Wilgersdorf (ots)

Bitte beachten Sie folgende Ergänzung in Bezug auf unsere gestrige Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4799069

Am heutigen Nachmittag (25.12.2020) erstattete der Halter des Bestattungsfahrzeuges Anzeige gegen den 27-jährigen Fahrzeugführer wegen unbefugter Ingebrauchnahme des Wagens. Der Halter gab bei der Polizei an, dass er dem Bekannten nicht gestattet habe, am Vorabend eine Fahrt durchzuführen. Er erfuhr erst am heutigen Morgen von der Trunkenheitsfahrt des 27-Jährigen. Der spätere Fahrzeugführer hatte demzufolge am Abend den Schlüssel dem Halter übergeben. Im Verlaufe seines Besuchs soll er dann ohne Wissen des Halters den Autoschlüssel wieder an sich genommen und seine Fahrt gestartet haben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell