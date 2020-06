Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Kettensägen und Werkzeug gestohlen

Am Wochenende drangen Unbekannten in ein Gebäude in Wain ein.

Zwischen Samstagnacht und Montagmorgen sollen die Täter über ein nicht verschlossenes Tor in ein Gebäude in der Poststraße gelangt sein. Im Inneren fanden sie laut Polizeiangaben Kettensägen der Marken Husqvarna und Stihl, sowie eine Kiste mit Werkzeug. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Die Polizei aus Laupheim hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07392/96300 an die Polizei.

