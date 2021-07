Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede: Straftäter "strandeten" auf Bahnhof Westerstede-Ocholt und halten Polizei in Atem+++

Oldenburg (ots)

Gegen eine Personengruppe (2 Frauen, 4 Männer) im Alter von 20 bis 36 Jahren sind am Samstag, 03.07.2021 gegen 21.00 Uhr, aufgrund nicht vorhandener Fahrausweise durch das Fahrpersonal eines Fernverkehrszuges Platzverweise erteilt worden. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Oldenburg nach Leer. Bei einem planmäßigen Halt auf dem Bahnhof Westerstede-Ocholt wurden die Personen des Zuges verwiesen.

Zu einem weiteren Diebstahl ist es dann in Ocholt, Industriestraße, gekommen. Die in Ocholt "gestrandete" Personengruppe verschaffte sich Zutritt in das Vereinsheim und entwendete dort ein Handy. Dieser Diebstahl ist bemerkt worden. Das Handy wurde dem Tatverdächtigen wieder abgenommen.

Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die Diebe flüchteten, konnten aber im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei Westerstede gestellt werden. Keiner der Personen hatte Ausweispapiere dabei. Ein fester Wohnsitz konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass die Personen in Hamburg leben und dort bei der Polizei bereits einschlägig bekannt waren. Bei einem der in Gewahrsam genommenen Personen konnte auch ein entwendeter Rucksack eines Fahrgastes aus dem Zug aufgefunden werden. Zum Zwecke der Identitätsfeststellung sind die Personen bis spät in die Nacht hinein auf dem Polizeikommissariat Westerstede festgehalten worden. Alle sechs Personen wurden einer "Erkennungsdienstlichen Behandlung" unterzogen. Nachdem die Identität aller Beteiligten zweifelsfrei feststand, sind sie am frühen Sonntagmorgen auf freien Fuß gesetzt worden.

Die polizeilichen Maßnahmen beeindruckten die Personen wenig.

Bereits am Sonntag, 04.07.2021, 08.20 Uhr, wird eine randalierende Person im Stadtgebiet von Westerstede gemeldet. Hier schlägt eine Person wild gegen die Eingangstür. Eine vorgefundene Wolldecke wurde dort entwendet.

Gegen 09.30 Uhr versucht diese Person mit der entwendeten Wolldecke als Schutz für die Hände eine Glasscheibe einzuschlagen, um in die Räumlichkeiten des Bahnhofsvereins im historischen Bahnhofsgebäude von Westerstede zu gelangen.

Gegen 14:40 Uhr erreicht die Polizei der nächste Notruf, dass -wiederum im Stadtgebiet von Westerstede- ein Pkw in einer Garage aufgebrochen wurde. Der Türgriff der Beifahrertür wurde abgerissen, der Pkw wurde durchsucht und eine Zulassungsbescheinigung war entwendet worden.

Gegen 14:40 Uhr wird der 27 Jahre alte Hauptbeschuldigte durch Zeugen auf einem Firmengelände an der Oldenburger Straße festgestellt. Hier flüchtet er ebenfalls wieder, kann aber durch Polizeibeamte gestellt werden. Die anderen Gruppenmitglieder blieben bis dahin immer noch verschwunden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte die entwendete Zulassungsbescheinigung und weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der 27-jährige Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die anderen fünf Beschuldigten wurden gegen 18:30 Uhr in einem Hotelzimmer in der Innenstadt von Westerstede stark alkoholisiert festgestellt und festgenommen. Das Hotel mit gastronomischem Betrieb war noch nicht wieder geöffnet. Die Beschuldigten haben sich Zugang zu der Gaststätte und in den angrenzenden Hoteltrakt verschafft. Aus einem Büro wurde eine unbestimmte Menge an Bargeld, ein I-Phone, ein Tablet, eine Videokamera sowie alkoholische Getränke entwendet.

Die Beschuldigten wurden nach der Festnahme in das Zentralgewahrsam der Polizei nach Oldenburg verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sind die Personen in Ermangelung von Haftgründen wieder aus dem Gewahrsam entlassen worden.

