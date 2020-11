Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Kind bei Unfall schwer verletzt/ Dekra zur Ermittlung der Unfallursache angefordert

KühlungsbornKühlungsborn (ots)

In Kühlungsborn, Höhe Bahnhof West, gab es am 27.11.2020 gegen 13:25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 5 jähriger Junge schwer verletzt wurde. Der 65 jährige Autofahrer befuhr die Fritz-Reuter-Straße, folgte aber nicht dem Straßenverlauf, sondern fuhr gerade aus. Hier befanden sich Vater und Sohn. Ersten Erkenntnissen nach gelang es dem Vater nicht, seinen 5 jährigen Sohn wegzuschubsen und daher wurde er vom Auto erfasst. Der Junge wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde die Dekra, zur Ermittlung der Unfallursache, hinzugezogen. Alle am Unfall beteiligten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

