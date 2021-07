Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Auseinandersetzung in der Wallstraße - Polizei sucht Zeugen und Opfer +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei hat nach einer tätlichen Auseinandersetzung in der Oldenburger Innenstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen. Zudem wird auch ein junger Mann gesucht, der bei dem Streit offenbar verletzt worden war.

Die Auseinandersetzung hat nach Zeugenangaben am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf dem Waffenplatz begonnen und sich kurz darauf in die Wallstraße verlagert. Zunächst seien hier zwei Gruppen in einen Streit geraten. Ein 24-jähriger Oldenburger soll dabei zwei andere Männer mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen haben. Dabei soll mindestens ein Beteiligter verletzt worden sein. Dieser unbekannte Tatbeteiligte habe sich nach Aussage der Zeugen noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt.

Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung liegen der Polizei keine Informationen vor. Für die weiteren Ermittlungen werden daher Zeugen gesucht, die Angaben zum Geschehen machen können. Auch der flüchtige Tatbeteiligte, der Schnitt- oder Stickverletzungen davongetragen haben dürfte, wird von der Polizei als Zeuge gesucht.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0441/790-4115 Hinweise entgegen. (772697)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell