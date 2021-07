Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen +++

Oldenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ist es am Mittwoch, dem 07.07.2021, gegen 09:10 Uhr in Bad Zwischenahn, Ortsteil Petersfehn II, gekommen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 61jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW Tiguan und einer 34jährigen Beifahrerin die Westerholtsfelder Straße aus Westerholtsfelde kommend in Richtung Petersfehn II. Im Kreuzungsbereich der Woldlinie beabsichtigte die 61jährige Fahrzeugführerin nach links in Richtung Petersfehn I abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden und bevorrechtigten 50jährigen Unfallgegner, der die Woldlinie mit seinem Volvo XC 90 in Richtung Bad Zwischenahn befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt, wobei die beiden Frauen vom alarmierten Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Da die beiden Fahrzeuge durch den Zusammenstoß stark beschädigt wurden und eine größere Menge an Betriebsflüssigkeiten auf die Fahrbahn ausgelaufen ist, musste der Kreuzungsbereich bis zum Eintreffen der beauftragten Abschleppunternehmen und Durchführung der Fahrbahnreinigung durch eine Fachfirma für ca. eine Stunde voll gesperrt bleiben.

