POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ++ A29, Landkreis Cloppenburg

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 25.06.2021 gegen 15:18 Uhr befuhr ein Sattelzug aus dem Landkreis Oldenburg die Tangente von der A1 auf die A29 in Richtung Oldenburg. Kurz hinter dem Ahlhorner Dreieck kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Sattelzug in die Böschung. Nach ca. 80 Metern durch Büsche und Bäume kam das Gespann zum Stehen. Der 40-jährige Fahrzeugführer aus Cloppenburg blieb unverletzt. Die aufwendige Bergung des unbeladenen Sattelzugs wird gegen 19:00 Uhr erfolgen, da hierfür der Hauptfahrstreifen der A29 in Richtung Oldenburg gesperrt werden muss und durch das zu diesem Zeitpunkt zu erwartende geringere Verkehrsaufkommen eine geringere Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs angenommen wird. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 85000,-EUR geschätzt.

