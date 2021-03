Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach-Igelsbach: Pkw-Brand - Feuerwehr mit vier Fahrzeugen im Einsatz

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, brannte in der Straße Zum Tannenkopf in Igelsbach ein Pkw auf einem privaten Stellplatz. Die Nachbarin des Eigentümers verständigte die Einsatzkräfte, nachdem sie das Feuer bemerkt hatte.

Ein Teil der Motorhaube sowie ein Kotflügel standen unter Flammen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Zu einem Übergreifen der Flammen kam es nicht. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind bislang noch unklar. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell