POL-MA: Heidelberg: Beim Abbiegen mit Straßenbahn kollidiert - ein Leichtverletzter - 8.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots)

Bei einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und der Straßenbahn am Donnerstag um 15.40 Uhr in der Carl-Benz-Straße wurde die 45-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Die Kia-Fahrerin war nach links in ein Grundstück abgebogen und hatte dabei den Vorrang mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn missachtet. Die Fahrerin wurde von Rettungssanitätern vor Ort behandelt, sie erlitt Prellungen. An dem Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Straßenbahnverkehr bis etwa 16.30 Uhr gesperrt.

