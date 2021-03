Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Auto rollt fahrerlos Abhang hinunter und prallt gegen Baum

Heidelberg (ots)

Weil eine 67-jährige Autofahrerin ihr Auto am Donnerstag kurz nach 22 Uhr in der Straße Am Schlierbachhang nicht gegen das Wegrollen gesichert hatte, setzte sich der VW selbstständig auf der abschüssigen Straße in Bewegung. Das Auto rollte bergab in den Zaun eines Anwesens, stürzte dort den Hang hinunter und prallte gegen einen Baum. Einem durch die Fahrerin verständigtem Abschleppdienst gelang es zunächst nicht, das Auto zu bergen. Die Bergungsarbeiten werden am Freitag fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell