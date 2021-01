Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (12.01.2021) an der Kreuzung Eckeseyer Straße/ Grüntaler Straße verletzte sich ein Fußgänger leicht. Ein 57-Järhiger befuhr gegen 05:45 Uhr mit seinem Mercedes die Eckeseyer Straße, als er beim Abbiegen in die Grüntaler Straße einen Fußgänger übersah und diesen anfuhr. Der 51-jährige Hagener fiel zu Boden und verletzte sich leicht, benötigte vor Ort jedoch keine ärztliche Behandlung. Das Fahrzeug des 57-Jährigen blieb unbeschädigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. (kh)

