Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt gegen Laterne und flüchtet

Hagen (ots)

Ein Anwohner beobachtete am Dienstag (12.01.2021) gegen 14:15 Uhr, wie ein zunächst Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen eine Laterne in der Straße Im Bardensiepen fuhr. Noch während die hinzugerufene Polizei den Unfall aufnahm, kam der Verursacher zurück und räumte den Unfall ein. Sowohl am Fahrzeug, als auch an der Laterne entstand Sachschaden. (kh)

